Sanremo. Disagi in via Feraldi per un tombino tappato. Con la pioggia intensa, a metà della via, si forma una grossa pozzanghera.

Una volta che i mezzi in transito la attraversano, gli schizzi d’acqua bagnano un po’ tutti: passanti, persone in moto e anche l’interno di una boutique che sorge proprio davanti alla pozza sotto accusa.