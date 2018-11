Sanremo. Tempo di congresso a Coldirodi per il Pd. Gli iscritti e i simpatizzanti del circolo si incontreranno domenica mattina per eleggere il nuovo segretario e il rispettivo direttivo.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sull’operato dell’amministrazione comunale e per rilanciare i progetti della zona. L’appuntamento è per domenica 25 novembre dalle 10 alle 12, presso la sede del circolo, in via Costa 62.