Sanremo. Caso di presunto inquinamento in un corso d’acqua. Stamane, vigili del fuoco ed agenti della polizia locale, hanno effettuato un sopralluogo in via Duca degli Abruzzi.

E’ da giorni infatti che i residenti, all’altezza dellla curva davanti al civico 301, segnalano un forte odore di gasolio proveniente dal rio sottostante. Effettivamente in zona il lezzo è notevole.

Ora si attendono gli esami Arpal per stabilire l’esatta natura dello sversamento, il quale si è quasi sicuramente verificato a monte di dove viene percepito l’odore di idrocarburo.