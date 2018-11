Sanremo, spaccia cocaina in casa nella pigna: arrestato dalla polizia

Sanremo. Ancora un arresto nel centro storico sanremese eseguito ieri dalla Polizia di Stato. Nel corso di diverse attività investigative è emerso che F.A. cittadino marocchino nato il 1981, già noto alle Forze dell’Odine per vari reati (contro il patrimonio, la persona, stupefacenti) e già sottoposto, dal GIP di Imperia, alla misura degli arresti domiciliari in via

Riccobono, nella “Pigna” di Sanremo, nonostante le rigide prescrizioni imposte a sua carico, continuava a svolgere attività illecite e ricevere in casa pregiudicati.

Nei giorni scorsi uno dei suoi acquirenti, un cittadino straniero, recatosi nella abitazione di F.A. per acquistare stupefacente (cocaina), era stato coinvolto dallo stesso in una violenta discussione, conclusasi con delle gravi lesioni a carico dell’acquirente (che ha riportato una ferita al volto).

Le perquisizioni ed i controlli eseguiti dagli agenti del Commissariato P.S. di Sanremo, hanno appurayo la presenza costante, presso l’abitazione di F.A., di persone pregiudicate e senza fissa dimora. La successiva segnalazione alla Procura di Imperia

è stata immediatamente recepita dall’Autorità Giudiziaria, tenuto conto che lo straniero era agli arresti domiciliari per una vicenda analoga, essendo accusato di violenza, minacce e violazione della normativa sugli stupefacenti commessi proprio nella sua abitazione. Il GIP di Imperia ha disposto il ripristino urgente della custodia cautela in carcere che è stata prontamente eseguita dalla Squadra di PG e dalla Squadra Volante del Commissariato.