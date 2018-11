Sanremo. A Fabio Sabbatani Schiuma, fondatore del movimento di “Riva Destra” nell’Assemblea Nazionale Fratelli d’Italia, è stato affidato il dipartimento che si occupa dei rapporti con il mondo associativo e con tutte quelle realtà esistenti che si avvicinano per ideologia politica con FdI.

L’incontro con Realtà Popolare e Riva Destra finalmente ha raggiunto uno scopo ben preciso, unirsi per rafforzare uno status di congiunzione politica. Sabbatani Schiuma esprime orgoglio e soddisfazione: “Abbiamo siglato un accordo, ossia un patto di collaborazione tra i nostri movimenti per unire le forze, proporre iniziative comuni, trovare autentiche sinergie sui territori, anche in vista delle prossime elezioni del 2019, nelle quali annunciamo da subito il pieno sostegno a Giorgia Meloni e alle liste di FdI”.

Lo annuncia in una nota congiunta con Pasquale Buffardi, fondatore e presidente nazionale di Realtà Popolare; Maria Grazia Regis, portavoce e rResponsabile della Comunicazione Nazionale, unitamente all’Esecutivo Nazionale composto dall’avv. Rita Musella, avv. Renato Musella, l’avv. Tiziana Roma e Ernesto Fumagalli; per Riva Destra Alfio Bosco portavoce Nazionale, unitamente all’Esecutivo Nazionale composto da Francesco De Noia, Francesco Stinà, Diamante Guerra, Nicola D’Aguanno e Michele Calò.

Il responsabile nazionale per FdI Sabbatani Schiuma e il presidente di Realtà Popolare Pasquale Buffardi reputano questo accordo una sfida politica: “Dimostra coraggio e voglia di costruire insieme, e che è il primo risultato dell’impegno politico personale di Giorgia Meloni a rendere FdI congiunto a Realtà Popolare un partito sempre più inclusivo. Per Realtà Popolare la scelta della Meloni ha uno scopo ben preciso, chiamare a raccolta i tanti movimenti di destra, incentrarsi in un unica sinergia evolutiva”.