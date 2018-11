Sanremo, si apre un nuovo capitolo per Villa Nobel: giovedì la consegna delle chiavi a Prime Quality

Sanremo. Si apre un nuovo capitolo per Villa Nobel. Giovedì prossimo la Provincia consegnerà le chiavi della storica residenza di corso Cavallotti a Prime Quality.

La società sanremese, vincitrice del bando di gestione, entrerà così ufficialmente nel «nido» dell’inventore della dinamite, procedendo alle prime opere di riqualificazione.

Ad oggi il museo-dimora necessità di importanti interventi di manutenzione che si aggirano intorno ai 100mila euro. Uno stato di degrado che interessa sia i saloni interni, in particolare il soffitto della sala conferenze, che il parco, dovuto alla mancanza di risorse finanziarie da parte del proprietario, l’ente provinciale.

Il gruppo amministrato da Gianmaria Leto e diretto da Giuseppe Calogero gestirà la Villa per nove anni, a fronte di un canone mensile di 1500 euro, e opererà perché sia mantenuta la destinazione culturale-museale aprendone gli spazi anche ad eventi privati, come i matrimoni. Il piano marketing, che vede nella residenza un elemento strategico di promozione e valorizzazione territoriale, non solo per Sanremo ma per l’intero Ponente Ligure, era già stato accolto nel mese di ottobre dall’Ambasciata Svedese a Roma.

«Lavoreremo affinché Villa Nobel ritorni a essere una villa di portata internazionale –sottolinea Leto –. Continuerà ad essere aperta al pubblico, per il quale organizzeremo mostre, visite guidate, incontri culturali e tanto altro. Vogliamo dare ampio spazio all’aspetto storico e artistico, concedendone altrettanto agli eventi privati. Non appena entreremo in possesso delle chiavi inizieremo subito i lavori. Auspichiamo di riconsegnare la residenza a cittadini e turisti entro l’estate, previa verifica con i nostri tecnici».