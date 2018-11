Sanremo. Un uomo di 58 anni, abitante ad Ospedaletti, è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 20,30 in corso Imperatrice. L’uomo, che viaggiava in sella ad uno scooter Yamaha, si è scontrato con una vettura Meriva. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’automedica e un’ambulanza. L’uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale.

Disagi al traffico, rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso, anche se data l’ora, la circolazione non era molto intensa.