Sanremo, rissa in piazza Borea d’Olmo. Polizia identifica tre stranieri, uno è minorenne

Sanremo. Personale della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Sanremo, lo scorso 22 novembre ha identificato ed segnalato alla Procura di Imperia gli autori della rissa avvenuta nei pressi di piazza Borea D’Olmo la notte del 18 novembre scorso. A seguito di alcune segnalazioni circa una persona ferita nei pressi di via Mameli, la squadra volante del commissariato, inviata sul posto, ha soccorso, con l’ausilio del 118 uno straniero di 27 anni, B.A., che, a seguito delle lesioni subite, appariva in forte stato confusionale.

Grazie alle informazioni assunte da alcuni cittadini presenti al momento della violenta aggressione, a quanto riferito dalla vittima (che ha riportato più di 30 giorni di prognosi per le ferite riportate al volto ed al corpo) e soprattutto grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza cittadino, è stata interamente chiarita la dinamica dell’accaduto e le responsabilità dei partecipanti. Le ragioni dell’aggressione sono presumibilmente da ritrovare in futili motivi oltre che nello stato di forte alterazione psico-fisica di tutti gli stranieri coinvolti, forse dovuta all’assunzione di alcol.

Tutti e tre gli stranieri coinvolti, di cui uno minorenne, sono sedicenti ed irregolari sul territorio nazionale e tutti con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacente e contro il patrimonio. Gli stessi sono stati indagati per rissa e lesioni gravi e la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.