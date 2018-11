Sanremo, risolto il “giallo” al Casinò: ecco perché è stato necessario evacuare la sala slot

Sanremo. Ieri sera, intorno alle 23,30, all’ingresso delle sale da gioco, è stato spruzzato dello spray urticante: questo il motivo per cui alcune persone hanno accusato un improvviso bruciore a gola e occhi, chiedendo l’intervento del 118. I disagi sono stati mitigati dall’areazione dei locali e dall’allontanamento dei presenti, ad opera delle strutture interne.

In breve, tutto è tornato alla normalità. Sono in corso verifiche per accertare le responsabilità di quanto successo.

La Direzione della Casa da Gioco esprime il suo profondo rammarico per l’accaduto, ringraziando le forze dell’ordine e il personale del 118, immediatamente intervenuti.