Sanremo, riprende il “valzer” degli uffici: il giudice di pace trasloca a Villa Zirio

Sanremo. Gli uffici del giudice di pace si trasferiranno dagli attuali locali di proprietà del Casinò in via Nino Bixio, in quelli di Villa Zirio, ma solo una volta che lo Stato civile si sarà riposizionato definitivamente all’interno del Palafiori.

Ricomincia con l’ultima decisione dell’amministrazione comunale il “valzer” degli spostamenti degli uffici pubblici. Solo negli ultimi anni dalla villa pubblica che si trova poco distante da Palazzo Bellevue sono entrate e uscite le sedi dell’assessorato al Turismo, di Area24 e dell’Orchestra Sinfonica.

Per il Comune, tuttavia, l’operazione condurrà ad un consistente risparmio di cassa nell’ordine di 120 mila euro di canone di locazione riconosciuto ad oggi alla Casa da gioco.

Già effettuati i sopralluoghi con i responsabili del Tribunale e del Giudice di pace e i tecnici del Comune. La struttura è stata ritenuta idonea e di pregio.