Sanremo, rintracciati quattro cittadini francesi con a carico precedenti penali: riammessi in Francia

Sanremo. Una stretta attività di raccordo e collaborazione tra i vari Uffici della Polizia di Stato della provincia di Imperia ha consentito, oggi, il rimpatrio di quattro cittadini stranieri, di nazionalità francese.

In particolare gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera hanno inviato una segnalazione agli operatori del Commissariato P.S. di Sanremo circa la presenza di un’autovettura sospetta con a bordo quattro occupanti. Immediate le ricerche da parte degli agenti del Commissariato sanremese che, grazie alla descrizione del veicolo, l’hanno intercettato tra le vie del centro cittadino.

Gli stranieri sono stati quindi identificati e, a loro carico, dall’interrogazioni delle Banche dati della Polizia di Stato, pendevano dei pregiudizi di polizia. Inoltre solo due di loro erano in possesso di un valido documento di riconoscimento. Al termine degli accertamenti di rito, d’intesa con la Polizia di Frontiera e gli omologhi agenti francesi, in virtù degli accordi di riammissione in vigore tra l’Italia e la Francia, i quattro stranieri sono stati scortati alla frontiera e consegnati alle autorità francesi.