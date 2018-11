Sanremo, gestione parcheggio dell’ospedale Borea: si fa avanti Amaie Energia

Sanremo. Gestione del parcheggio dell’Ospedale Borea, il Comune proroga l’affidamento alla cooperativa Lavoriamo insieme Srl.

Di proprietà comunale, i 68 posti auto destinati al pubblico e i 52 nella struttura metallica sopraelevata riservata ai dipendenti Asl sono affidati alla cooperativa sociale dal 2014 ad un canone annuo di 10 mila euro e vengono a loro volta affittati alla tariffa di 1 euro l’ora.

Scaduto il contratto a dicembre dell’anno scorso, la gestione è stata prorogata fino al 31 ottobre 2018.

Nelle more dell’affidamento di tutti i parcheggi comunali ad Amaie Energia, la quale ne ha formulato richiesta ufficiale all’Amministrazione Biancheri, per evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale, data la scarsità di parcheggi in via Borea, la giunta ha deciso di confermare, per un massimo di un anno, il servizio in capo agli attuali gestori, pur ravvisando la necessità di indire una gara d’appalto o di procedere con l’affidamento in house.