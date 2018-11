Sanremo, rapina in lavanderia di via Nino Bixio. Indaga la polizia

Sanremo. Attimi di paura nella lavanderia “Lavafrank” in via Nino Bixio dove ieri sera due stranieri, sembrerebbe extracomunitari, probabilmente armati, hanno fatto irruzione per una rapina. Sul posto è accorsa una volante del commissariato di polizia.

Ancora in corso di quantificazione il bottino prelevato dai due malviventi che si sono dileguati subito dopo il colpo, lasciando le dipendenti della lavanderia sotto choc. La polizia sta visualizzando le telecamere di videosorveglianza pubblica e privata presenti nell’area per risalire agli autori della rapina.