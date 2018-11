Sanremo, presentato il secondo tema della campagna manifesti del Gruppo dei 100

Sanremo. “Il diritto di vivere e lavorare in una città pulita”, il secondo tema della campagna manifesti del Gruppo dei 100.

“Abbiamo il diritto di vivere e lavorare in una città pulita”. Questo il secondo tema della campagna affissioni del Gruppo dei 100 a sostegno di Sergio Tommasini candidato sindaco.

Dopo il manifesto sulla sicurezza, in diverse vie di Sanremo da oggi è possibile vedere il manifesto che punta il dito contro la malagestio della raccolta rifiuti differenziata da parte dell’amministrazione Biancheri: “Un grave problema che fin dal suo avvio l’attuale maggioranza non è stata in grado di risolvere, visto che le nostre strade spesso e volentieri sono invase dai rifiuti“.