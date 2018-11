Sanremo, per la Lega Ligure Tommasini non può fare il sindaco? la replica della Lega di Salvini

Sanremo. “Rispondiamo alle affermazioni del Signor Siccardi e del suo suggeritore con un sorriso”.

A replicare all’analisi di Marco Corradi, esponente della neocostituita associazione di fuorisciti del Carroccio Lega Ligure, è il partito del segretario Matteo Salvini.

“La Lega di Matteo Salvini, l’unica esistente, fatta di persone serie e ideologicamente unite, conferma il suo sostegno a Sergio Tommasini, manager di alto livello con esperienze e visioni internazionali.

Gli attacchi strumentali di certi avversari privi di argomenti - spiegano - dimostrano quanto il nostro candidato sia temuto da coloro che non hanno alcuna alternativa valida da poter mettere a disposizione del territorio.

Quello che più di tutto ci disturba è la sfacciataggine con cui Siccardi continua a mostrare immagini di se’ che lo ritraggono con fazzoletto e spilla della Lega, quando lo stesso è già stato sottoposto dal partito a provvedimento disciplinare che ne decreti l’espulsione.

Siamo certi che i nostri elettori sapranno diffidare dalle imitazioni e non si lasceranno confondere da foto di repertorio.

È nostro unico interesse parlare ai cittadini, offrendo loro un programma serio, credibile e condiviso per la rinascita di Sanremo.

Le polemiche atte a discriminare l’avversario non appartengono al nostro movimento e per quanto ci riguarda non adotteremo mai un atteggiamento come quello di Siccardi, soci… e compagni”.