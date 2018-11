Sanremo, ottimi risultati per le giovanili del Sea Basket: il resoconto

Sanremo. Ottimo fine settimana per le compagini del Sea Basket Sanremo, in cui si sono anche recuperate le partite rinviate per le varie allerte meteo. Solo vittorie sia nel campionato under 13 che in quello under 14.

Da segnalare l’ottima prova a Cogoleto dei ragazzi dell’Under 14 che nell’ultimo quarto giocano una pallacanestro notevole con un parziale di 26 a 4 che regala l’importante vittoria. “Siamo molto contenti dei ragazzi, meritano tutto il nostro impegno, i risultati ci stanno dando ragione in questo momento, ma sappiamo bene che solo con umiltà, lavoro e condividendo gli obbiettivi possiamo fare di questi ragazzi dei buoni giocatori in una buona squadra, e che di conseguenza riusciremo a farli stare in palestra il più possibile, tenendoli lontano da situazioni pericolose che potrebbero disturbare la loro giovinezza” – dichiara coach Mauro Bonino.

Nel dettaglio:

Campionato Under 14

1) Cogoleto Basket- Sea Basket sanremo 48-65 (16-15; 30-32; 44-39)

Sea Basket Sanremo :Lodigiani Nicolò 8, Morone Jan, Gomri Nedra, Del Pero Leonardo 19,Balestra Samuele 9, Alovisi Davide, Moraglia Matteo 2,Biancheri Ilario 5, Lupi Matteo, Travkin Artem 24

allenatore Bonino Mauro

2) Sea Basket Sanremo- Asd Seatri Genova 109-22

Sea Basket Sanremo :Lodigiani Nicolò, Morone Jan, Gomri Nedra, Del Pero Leonardo,Balestra Samuele, Alovisi Davide, Moraglia Matteo,Biancheri Ilario, Lupi Matteo, Travkin Artem

Allenatore Bonino Mauro

Campionato Under 13

1) Sea Basket Sanremo -Pall.Vado 57-34

Sea Basket Sanremo: Bousof Adam 2, Rossano Ludovico, Loggia Andrea 10, Mediati Jacopo, Gozzi Thomas 2, Delegati Andrea 23, Bertinelli Flavio 4, Camillò Emanuele, Goracci Leonardo 6, Franceschini Simone 6, Rodigari Luca 4, Rainisio Bryan.

Allenatore Bonino Mauro

2) Sea Basket Sanremo -Olimpia Taggia 80-24

Sea Basket Sanremo: Bousof Adam, Rossano Ludovico, Loggia Andrea, Mediati Jacopo, Delegati Andrea,Bertinelli Flavio, Camillò Emanuele, Goracci Leonardo, Franceschini Simone, Rodigari Luca, Rainisio Bryan.

Allenatore Bonino Mauro