Sanremo, nel fine settimana gazebo della Lega in diverse zone della città

Sanremo. La Lega di Sanremo si prepara per le prossime elezioni amministrative. L’obiettivo primario è quello di trascinare Sergio Tommasini alla vittoria. Pertanto sabato 17 novembre, dalle 9 in poi, la Lega dà il via all’iniziativa #sanremoriparte, dove saranno installati in diverse zone della città (Foce dalla Coop, piazza San Siro, via Matteotti dal Centrale e piazza Colombo) dei gazebo in cui i cittadini potranno dire la loro alla Lega e ascoltare le proposte del partito di Matteo Salvini per una ripartenza di Sanremo.

Inoltre, anche domenica 18 novembre i militanti della Lega saranno presenti dalle 9, con un banchetto nel quartiere di San Martino.

“La Lega – spiegano il commissario cittadino Marco Medlin e il dirigente provinciale Antonio Federico - è da sempre al fianco dei cittadini e con questa occasione vuole rimarcare il rapporto diretto con la cittadinanza e lavorare tutti insieme per il bene di Sanremo”. All’evento saranno presenti il vice segretario nazionale della Lega Liguria On. Flavio Di Muro, il commissario provinciale della Lega Imperia Alessandro Piana e il vice presidente della Regione Liguria Sonia Viale.

Infine, i vertici della Lega saranno presenti a partire dalle 11 alla conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Sergio Tommasini che avverrà nei locali della Federazione Operaia di Sanremo di via Corradi 47.