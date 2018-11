Sanremo, negozianti soddisfatti del Black Friday. Ora si guarda al Natale

Sanremo. Un’usanza americana che ha fatto bene anche al commercio della Città dei Fiori. Il Black Friday quest’anno è approdato a Sanremo con la formula allungata del weekend, lasciando il segno nei negozi del centro, con un’ottima affluenza registrata nelle giornate di sabato e domenica.

Entusiasti i soci delle due associazioni di categoria che hanno promosso l’iniziativa, Sanremo On e Confcommercio Sanremo, e che ora guardano con fiducia al Natale.

«Risultati sopra le aspettative, a eccezione della giornata di venerdì a causa del maltempo – commenta Antonio Fontanelli, consigliere della rete d’imprese matuziana e titolare dell’omonimo negozio in via Carli –. I tre giorni di shopping hanno stimolato i consumatori, soprattutto i residenti, i quali hanno colto l’occasione per fare acquisti che, differentemente da quanto accade negli Stati Uniti, hanno interessato poco le compere natalizie. I commercianti sono tutti soddisfatti e sono rimasti particolarmente colpiti pure quelli che negli anni passati non avevano mai intrapreso questa avventura».

Bilancio positivo, dunque, con un fine settimana di shopping che aiuta a chiudere una stagione autunnale al ribasso. «Le vendite di novembre e ottobre non sono andate molto bene – sottolinea Fontanelli –. Gli esercizi commerciali hanno visto scarsa affluenza per differenti ragioni. Le temperature troppo alte che hanno invogliato poco a comperare capi invernali, la cattiva informazione della stampa francese sulla viabilità in Liguria a seguito del crollo del Ponte Morandi, e, dalla cronaca recente, le protese dei “gilet gialli” e i conseguenti blocchi stradali. Adesso ci stiamo preparando al Natale. Siamo fiduciosi sulla corsa ai regali in vista della quale, al momento, non abbiamo organizzato iniziative particolari ma presto illumineremo tutte le vetrine dei negozi così da rendere ancora più accoglienti le vie del centro cittadino».