Sanremo, M5s Liguria: “La Lega tradisce i liguri sugli inceneritori”

Sanremo. “Chi teme che a livello centrale, da parte della Lega e certo non nostra, si facciano passi indietro, non abbia alcun timore: la battaglia contro gli inceneritori, impianti inquinanti e cancerogeni, la portiamo avanti noi! Non abbandoneremo i territori!”. Così la capogruppo regionale M5S Alice Salvatore per ribadire la posizione del Gruppo 5 Stelle in Consiglio.

“La Lega tradisce i territori. Se a livello centrale essa va contro gli impegni presi sul territorio con i cittadini, i cittadini non devono temere: portiamo avanti noi questa battaglia! Il MoVimento 5 Stelle si conferma infatti come unica forza politica ad avere il coraggio di opporsi a qualsivoglia inceneritore, nuovo o vecchio che sia, nella nostra regione”, affermano compatti i consiglieri M5S, che aggiungono: “c’è da chiedersi se nel frattempo la Lega sul territorio non abbia cambiato idea”.