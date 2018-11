Sanremo, lotta ai senza tetto: il Comune alla ricerca di vigilantes

Sanremo. Blitz della Municipale a ripetizione, Daspo urbano, telecamere, cancelli a chiusura automatica, ma non c’è niente da fare.

Nuova stazione e giardini delle Carmelitane continuano ad essere residenza di fortuna per i senzatetto che cercano riparo dall’arrivo dal freddo che si porta con sé il cambio di stagione.

“Su questo stiamo valutando seriamente un servizio di vigilanza fisso – ha annunciato il sindaco Biancheri nella conferenza stampa di presentazione del finanziamento ottenuto dal ministero per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza – per presidiare la zona della nuova stazione e i giardini delle Carmelitane ed avere così un controllo costante in modo da non far fermare a dormire i clochard.

Umanamente dispiace, ma non possiamo tollerare che questa situazione continui”.

In Comune sarebbero già arrivati i preventivi delle ditte specializzate. Il servizio potrebbe essere affidato entro dicembre.