Sanremo. Numerose le nuove iniziative proposte da CNA Benessere e presentate lunedì scorso a Sanremo durante l’incontro rivolto agli operatori del settore estetica ed acconciatura: non solo formazione, ma anche proposte di aggregazione e promozione volte alla creazione dell’eccellenza.

Il Presidente regionale CNA Benessere Giuseppe Graci, accompagnato da Sara Lacchetta, Presidente territoriale CNA Benessere della Provincia di Imperia e Mara Zeloni, direttrice della scuola di formazione Estetica..è , ha presentato alcune anticipazioni sulle iniziative ed i percorsi proposti:

Creabellezza talent show 2018

Ancora pochissimi giorni per partecipare alla sfida a colpi di talento, creatività e passione per far emergere gli hair stylist e i make-up artist di domani! E’ un evento a carattere nazionale creato da CNA attraverso le articolazioni di mestiere CNA Acconciatori e CNA Estetica, che offre agli acconciatori, alle estetiste ed ai make up artist la possibilità di esprimere la loro vena artistica e di presentare i loro lavori più creativi, in una competizione volta ad individuare gli stilisti della bellezza, delle tendenze attuali e di domani. http://www.creabellezza.it/

Corso intensivo “Le nuove tendenze della barba”

La barba è una moda che prende sempre più piede in tutte le fasce di età. Le prospettive di mercato ci sono: gran parte degli acconciatori si sta attrezzando per la cura della barba. CNA propone quindi due percorsi di alta formazione tenuto da professionisti esperti ed organizzato per gruppi di massimo 8/10 persone.

Corso obbligatorio per tutti coloro che praticano tatuaggi, piercing ed estetiste che eseguono tpc (trucco permanente cromatico per l’estetica). Il corso proposto da CNA, oltre al modulo obbligatorio di 30 ore, prevede anche un modulo aggiuntivo di 10 ore, dal taglio molto operativo, con dimostrazione di alcuni aspetti delle pratiche di tatuaggio e di trucco permanente.

Master in estetica sociale

Dedicato alle estetiste professioniste sui temi dell’estetica sociale in ambito traumatico ed oncologico, un percorso in grado di arricchire la formazione professionale dell’operatrice e di offrire un importante supporto alla qualità della vita del paziente.

La comunicazione del benessere

Il percorso è volto a migliorare l’accoglienza del cliente, imparando a comprenderne e riconoscerne le diverse tipologie, individuarne i bisogni non sempre espressi, gestire le possibili obiezioni del cliente e fidelizzarlo. Il corso intende inoltre fornire le basi per una comunicazione più efficace sia del salone o del centro estetico, sia per meglio promuovere la propria attività attraverso l’utilizzo di differenti mezzi e strumenti di comunicazione.

“CNA Benessere vuole creare un gruppo affiatato e sempre più determinato”, afferma Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia. “Un incontro quello di oggi proprio per stimolare gli operatori che ogni giorno creano bellezza, costruendo con loro un confronto per conoscere le loro effettive necessità in ambito formativo e capire insieme come affrontare più efficacemente l’evoluzione sul mercato, offrendo soluzioni vicine alla loro realtà ed ai rispettivi bisogni”.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it .