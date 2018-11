Sanremo, le interpellanze e le interrogazioni di Fratelli d’Italia al prossimo consiglio comunale

Sanremo. Numerose le pratiche proposte per il prossimo Consiglio Comunale dal Gruppo Consigliare Fratelli d’Italia di Sanremo e rappresentato in aula dai Consiglieri Luca Lombardi, Gianni Berrino e Antonella Basso.

Martedì 13 novembre a partire dalle 19.30 il Gruppo esporrà nella prima fase dell’Assise Sanremese numerose interpellanze e interrogazioni al Sindaco e alla Giunta depositate da Fratelli d’Italia ed inerenti problematiche di cui si richiede una rapida soluzione:

– Interrogazione riguardante i lavori di Riqualificazione del Mercato Annonario, sentite anche le forti preoccupazioni degli operatori Commerciali che vi lavorano al suo interno;

– Interpellanza riguardante l’adesione al Comitato di Coordinamento per la difesa della Giustizia di prossimità nel territorio della Repubblica Italiana;

– Interpellanza riguardante lo stato di grave dissesto in più punti di via G.Borea , strada che collega il centro cittadino con l’Ospedale Civile di Sanremo e l’Aurelia Bis;

– Interpellanza riguardante le proposte per il recupero e la riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo;

– Interpellanza Urgente (presentata il 14.09.2018) riguardante le problematiche del Plesso Scolastico che ospita la scuola Materna Villa Meglia in Zona San Martino a Sanremo , preoccupazione dei Genitori per le pessime condizioni dello stabile;

– Interpellanza riguardante le tempistiche e del progetto della rotatoria in Zona Foce Sanremo;

-Interrogazione riguardante le problematiche del Cimitero Monumentale della Foce.

Oltre a queste interpellanze ed interrogazioni il Gruppo Fratelli d’Italia è in attesa di trattarne altre non inserite al momento all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio su problematiche relative le scuole medie di Coldirodi, la scuola materna di Poggio, la scuola di San Pietro, problemi di viabiltà del quartiere Borgo di Sanremo a seguito anche di richieste di cittadini della zona e gruppi social.

“Ringraziamo i cittadini che continuano a segnalarci situazioni problematiche in cui verte la città e ci faremo come sempre carico di amplificare le loro segnalazioni”.