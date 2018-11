Sanremo, la Sunchem protagonista all’Ecomondo alla Fiera di Rimini

Sanremo. C’è anche la Sunchem all’Ecomondo alla Fiera di Rimini, l’importante appuntamento di riferimento per la green e circular economy nell’area euro-mediterranea.

Il giovane ingegnere Andrea Vaccaro ha rappresentato l’amministratore Sergio Tommasini nel dibattito dedicato ai “Biocombustibili per il trasporto e REDII: quali prospettive nel periodo 2020-2030?”, portando la testimonianza del progetto FIBISA ed il Solaris – “tabacco energetico”.

La società Sunchem, nata nel 2010, è leader nel settore e si occupa di ricerca e sviluppo di una particolare varietà di tabacco non OGM – denominata Solaris – che può essere coltivata per una moltiplicità di scopi: biomassa per mangimi animali e olio sostenibile per jet aviazione e biodiesel.

Gli interventi: REDII_Adv_Biofuels_Aviation_4.3_IT