Sanremo, la polizia arresta spacciatore nella Pigna

Sanremo. Continuano i servizi mirati della Polizia di Stato per contrastare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti “su strada”, intensificando le attività di monitoraggio delle aree cittadine più a rischio.

Durante uno di questi servizi, ieri sera, gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. di Sanremo, hanno tratto in arresto O.S., cittadino tunisino nato nel 1980, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati della stessa indole.

In particolare, l’attenzione degli operatori è stata catturata da un soggetto che, parcheggiata la sua autovettura in Piazza Eroi, è salito in via Montà e ha incontrato il tunisino con il quale confabulava animatamente. Dopo pochi istanti, nel momento esatto dello scambio del denaro con lo stupefacente, i due sono stati bloccati. All’acquirente sono stati sequestrati due involucri contenenti 5 grammi di hashish e 2 di marjuana mentre allo

spacciatore il provento della vendita appena effettuata oltre a 400 euro in contanti, verosimilmente guadagnati quale provento dell’attività svolta nel pomeriggio.

Lo straniero, che da ultimo era stato arrestato sempre in Sanremo nel 2017 per analogo reato, è stato quindi tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito del processo per direttissima celebratosi stamane, lo spacciatore ha patteggiato la pena di 10 mesi di reclusione. L’acquirente invece, cittadino italiano 40enne, è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.

Servizi analoghi sono stati svolti nel corso della settimana appena trascorsa, consentendo di identificare altri consumatori di sostanza stupefacenti. Nello specifico altri tre soggetti sono stati segnalati alla competente Prefettura ex art 75 drp 309/90.