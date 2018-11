Sanremo, interpellanza di Fratelli d’Italia sulla situazione di pericolo tra via G. Galilei e via Martiri della Libertà

Sanremo. Il gruppo consigliare Fratelli d’Italia ha depositato un’interpellanza sulla situazione di pericolo nella zona compresa tra via G. Galilei e via Martiri della Libertà per chiedere al sindaco e alla Giunta comunale se l’amministrazione intenda riporre rimedio ed installare un attraversamento pedonale rialzato nelle vicinanze.

L’interpellanza:

“I sottoscritti consiglieri comunali,

PREMESSO che la zona compresa tra Via G.Galilei e Via Martiri della Libertà è un’area densamente popolata e molto trafficata, in particolare per l’intenso flusso di traffico creato dai mezzi, auto e moto, che percorrono Via Martiri della Libertà verso l’ Aurelia Bis e verso la strada che conduce al Borgo;

CONSIDERATO che spesso i veicoli percorrono l’incrocio tra Via Martiri della Libertà, Via G.Galilei e Strada Borgo Tinasso ad alta velocità, anche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, mettendo in serio pericolo l’incolumità di chi percorre a piedi questo tratto;

PRESO ATTO che il cartello (verticale) che indica il divieto di transito nella parte alta di Via Martiri della Libertà è poco visibile ed alcune volte alcuni automobilisti non residenti e meno attenti hanno imboccato la via contromano;

EVIDENZIATO che il tratto di marciapiedi di Via Galilei in prossimità della farmacia è sprovvisto di uno scivolo, tanto che le persone che utilizzano carrozzine o anche mamme con passeggini sono costrette a camminare sulla strada per raggiungere la farmacia stessa, a loro rischio e pericolo;

INTERPALLANO

Il Sindaco e la Giunta comunale

per sapere

- se intendano porre rimedio a questa situazione di pericolo con cui devono convivere i residenti ma anche i pedoni che percorrono il tratto di strada compreso tra Via G.Galilei e Via Martiri della Libertà, anche accogliendo la petizione ( primo firmatario Luigi Terranova+altri in data 04.07.2018) con cui viene chiesto il posizionamento di rallentatori pedonali rialzati all’altezza dei civici 415 di via Galilei e 359 di via Martiri della Libertà, in modo da rallentare la velocità dei mezzi e garantire, quindi, una maggiore sicurezza ai pedoni;

- se intendano installare un attraversamento pedonale rialzato nelle vicinanze Civ.499 Via G.Galilei (fronte Pasticceria Carmen) al fine rallentare gli automezzi in transito;

- rendere più visibile la cartellonistica verticale di divieto di transito nella parte alta via Martiri della Libertà;

- se intendano posizionare uno scivolo nei pressi del civico 415 di Via G.Galilei, in modo da creare un accesso che garantisca alle persone disabili con carrozzine o alle persone con passeggini di raggiungere la farmacia più agevolmente ma soprattutto in maniera più sicura;

– se intendono intensificare i bidoni getta-carte (ad oggi installati solo due) e per le deiezioni canine in quanto insufficienti accogliendo la petizione prima firmataria Rossana Arnone Gruppo Fb Sei di Sanremo se…+altri in data 20.11.2016.

Luca Lombardi, Gianni Berrino, Antonella Basso”.