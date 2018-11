Sanremo, inizia la stagione teatrale del Casinò con la star Veronica Pivetti: R24 regala i biglietti

Sanremo. Prende il via domani la stagione teatrale 2018/19 al Casinò. La protagonista assoluta sarà Veronica Pivetti nella pièce ‘Viktor und Viktoria’, un doppio ruolo in cui l’attrice riesce a dare il meglio di sé stessa portando per la prima volta sulle scene italiane la versione originale del film datato 1933 e poi rifatto nel 1982 dal regista Blake Edwards con l’indimenticabile Julie Andrews.

Lo spettacolo successivo ha un altro grande interprete, Alessandro Preziosi, nel thriller psicologico ‘Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco’ che eccezionalmente quel venerdì 7 dicembre si svolgerà al teatro Ariston. Per il fine anno 2018 sarà la volta di Lorella Cuccarini (‘la più amata dagli italiani’ si diceva…) in coppia con Giampiero Ingrassia in ‘Non mi hai più detto ti amo’, commedia brillante che rimette insieme i due protagonisti di Grease, versione italiana, vent’anni dopo il grande successo dfi allora. Saranno al Teatro dell’Opera domenica 30 e lunedì 31 per brindare al 2019 con gli spettatori in sala.

A seguire, nell’anno nuovo, toccherà poi a Barbara De Rossi il 4 gennaio con ‘Il diario di Adamo ed Eva’, Lino Guanciale e Gabriella Pession il 12 gennaio con ‘After miss Julie’ ed infine il 18 gennaio con l’anteprima nazionale de ‘Il penitente’ con Luca Barbareschi e Lunetta Savino.

Per tutti questi appuntamenti, l’emittente radiofonica R24 ha sottoscritto un accordo con l’ufficio spettacoli della Casa da Gioco e mette così a disposizione dei suoi sempre più numerosi ascoltatori tre coppie di biglietti a serata, con l’unica esclusione di quella di San Silvestro. R24 continua così a premiare il suo pubblico come sta già facendo grazie alla collaborazione con il Teatro Ariston e continuerà a farlo con altre iniziative nel prossimo futuro. Chi segue le dirette giornaliere su R24 verrà informato sulle modalità di partecipazione per potersi aggiudicare qualcuno di questi preziosi biglietti.