Sanremo in fiore 2019, Carlo Lucarelli presidente di giuria ed eventi per tutto il weekend

Carlo Lucarelli presidente di giuria a Sanremo in fiore 2019. É quanto si sta pensando negli uffici culturali di Palazzo Bellevue.

L’ideatore della fiction L’ispettore Coliandro domenica 10 marzo sarà a Sanremo per presentare nell’ambito della rassegna “La Riviera dei libri” la sua ultima fatica letteraria, Peccato mortale.

L’occasione, che cade proprio il giorno in cui dovrebbe svolgersi la tradizionale sfilata dei carri fioriti, è diventata pretesto per porre il giallista parmense alla guida della commissione di valutazione della gara, per la quale sarebbe stata avanzata anche la proposta di scegliere un tema legato al mondo dei libri. L’idea non sembrerebbe avere trovato accoglienza.

Sorte differente invece per l’invito fatto da Sanremo On di allungare la manifestazione sul weekend, con eventi collaterali che, iniziando già dalla giornata di venerdì, ne potrebbero incrementare il potenziale attrattivo, quindi l’indotto turistico e commerciale. L’ipotesi sembra abbia trovato riscontro positivo da parte dell’Amministrazione.

In cantiere, la rete di imprese locali sta lavorando all’allestimento di una mostra dedicata ai grandi ibridatori della storia da ospitarsi nei locali del Forte di Santa Tecla, a un concerto tematico a cura dell’Orchestra Sinfonica da portare sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò e anche all’installazione di due tensostrutture nelle piazze Borea d’Olmo e Colombo dove il pubblico potrà scoprire in tempo reale come nasce un carro fiorito. Nel programma Sanremo On non dovrebbero mancare speciali pacchetti soggiorno per il turismo delle strutture ricettive.