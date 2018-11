Sanremo, in dirittura d’arrivo i lavori per la nuova linea elettrica in via Borea

Sanremo. I lavori di posa dei cavi per una nuova linea elettrica in via Borea da parte di Enel sono in fase di ultimazione. I lavori di scavo dovrebbe durare ancora una settimana, per poi lasciare il tempo dovuto per l’assestamento.

Dopodiché, come da accordi con l’Ufficio viabilità del Comune di Sanremo, l’azienda provvederà all’asfaltatura di tutta la carreggiata nel tratto interessato dai lavori di scavo. L’intervento per il rifacimento degli asfalti nella zona in questione dovrebbe essere ultimato entro la metà di dicembre.