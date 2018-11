Sanremo, in casa con un etto di “coca” e 2500 euro in contanti. Trentenne arrestato per spaccio

Sanremo. Significativo sequestro di stupefacente da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo. Ieri pomeriggio, il militari dell’Arma, hanno trovato in una casa del centro cittadino poco più di un etto di cocaina suddiviso in due confezioni e circa 2500 euro in contanti.

Chi era nell’abitazione, un trentenne albanese incensurato, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento è rinchiuso nel carcere di Imperia, dove domani sosterrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto di fronte al gip Paolo Luppi. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Ritzu.