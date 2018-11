Sanremo, il simbolo elettorale dei “100” si mostra alla città: continuano le affissioni del candidato sindaco Tommasini

Sanremo. Prosegue la campagna affissioni del Gruppo dei 100.

Da stamane infatti è possibile vedere in vari punti della città il nuovo grande manifesto con il simbolo della lista civica dei 100 a sostegno del candidato sindaco Sergio Tommasini.

Il logo sostanzialmente rappresenta due chiari significati, ossia il 100 rosso, simbolo del Gruppo, e poi una grande dichiarazione d’amore per Sanremo: 100% Sanremo e il cuore al posto della “O” con un significato chiaro, ovvero l’amore profondo per la città che deve avere chi decide di volersene occupare, come Tommasini.