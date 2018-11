Sanremo, il Movimento 5 Stelle punta a vincere: pronta la candidata sindaco ma il nome è top secret

Sanremo. Tra Alberto Biancheri e Sergio Tommasini occhio a non fare i conti con il candidato del Movimento 5 Stelle.

I pentestellati rappresentati in consiglio comunale da Paola Arrigoni, storica militante prima dei meetup e poi del movimento politico lanciato da Grillo e Casaleggio, sono tornati a riunirsi ieri sera per discutere della situazione politica che attraversa la Città dei Fiori e per confermare la fiducia nella propria prossima “portavoce”.

Sì perché i grillini di governo hanno pronto da tempo il nome della propria candidata sindaco e attendono di ricevere le certificazioni del Movimento nazionale per ufficializzarlo e renderlo pubblico.

Il riserbo è massimo, ma la domanda secca alla consigliera Arrigoni è doverosa: Avete già scelto il candidato sindaco. Sarà nuovamente lei?

“Le stelle non stanno a guardare e quindi… Sì, lo abbiamo scelto . Il nome verrà ufficializzato non appena sarà terminata la composizione della lista, l’invio da parte di tutti i candidati della documentazione richiesta, tra cui il certificato penale e dei carichi pendenti ed ottenuta la certificazione da parte del M5S. E’ tutto molto semplice.

“Sarà un nome “altisonante” alla Conio (il medico affermato e molto conosciuto che si era candidato nella circoscrizione uninominale per il Senato mancando di poco l’elezione) o un militante come poteva essere lei nel 2014?”

“Per noi del M5S Sanremo non è determinante il nome del candidato ma l’insieme della squadra e il programma. Noi siamo cittadini che si mettono a disposizione della collettività per un massimo di due mandati, siamo ‘i portavoce’ dei cittadini, portiamo la loro voce in consiglio comunale, non ci siamo mai tirati indietro e non abbiamo mai avuto timore a portare alla luce tutto quello che abbiamo scoperto a cui sono seguiti anche numerosi esposti.

Siamo stati anche molto propositivi, proponendo progetti innovativi per la città che il più delle volte ci venivano bocciati. In questi quasi 5 anni in Consiglio abbiamo sempre seguito il programma elettorale che avevamo presentato nel 2014, perché per noi la coerenza è fondamentale come la condivisione con la cittadinanza”.