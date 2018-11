Sanremo. Prende la parola il presidente della Regione Giovanni Toti dopo il caso politico scoppiato nel centrodestra, con lo scontro, a livello nazionale, tra la Lega di Salvini e Forza Italia. Scontro che ha avuto delle ripercussioni indesiderate sulla nascente coalizione che nella Città dei Fiori si sta preparando per sfidare il sindaco Biancheri alle prossime amministrative.

“Tommasini l’hanno scelto le forze politiche locali. Credo che sia giusto che in autonomia scelgano il nome, se sara’ scelto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche di centrodestra, penso che possa essere un nome che come Regione accetteremo”.

Così il governatore ligure ha commentato ai microfoni dell’Ansa, a margine di una seduta del consiglio regionale, la candidatura di Sergio Tommasini a sindaco di Sanremo. L’importante è che sia un candidato serio, credibile, onesto e unitario. Su tutto il resto mi pare che non ci siano particolari problemi, ho sentito in queste ore Rixi e Biasotti, in settimana ci vedremo per fare il punto”.