Sanremo. Nell’ambito degli eventi in preparazione al 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci: “Omaggio al prof. Carlo Pedretti”, si è tenuta al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la presentazione del libro “I 100 disegni più belli di Leonardo da Vinci” (Giunti) di Andrea Del Carria.

La stesura del libro nasce con l’intento di celebrare un grande genio dell’umanità che è Leonardo da Vinci. Si tratta di un’uscita in quattro volumi: dai disegni artistici più belli, a quelli tecnologici, a quelli scientifici, fino ad arrivare all’ultimo, quello che li completa tutti, che è sui quattro elementi.

“Da Vinci ha sempre avuto una grandissima attenzione nei confronti dei movimenti della natura, nei moti che quest’ultima poteva produrre e – come ci spiega Andrea Del Carria – Non ci sono disegni artistici né disegni di macchine senza lo studio della natura. Quest’ultima edizione è la più riuscita proprio perché la scienza per Leonardo è la natura e l’osservazione del naturale”.

“E’ una bellissima iniziativa quella del Teatro del Casinò di Sanremo – continua lo scrittore – perché dà la possibilità, a chiunque volesse di ammirare questa bellissima collezione che ha Giunti, la quale ha collaborato con una grandissima storica dell’arte come Sara Taglialagamba e con il professore Carlo Pedretti. Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile”.