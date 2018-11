Sanremo, il Fiat Musica sbarca in piazza Bresca

Sanremo. Live e diretta streaming in Piazza Bresca nei giorni 15 e 16 novembre in occasione del Fiat Music, il contest di musica italiana indie che si svolge nella fase finale nel Teatro Ariston presentato da Red Ronnie con il suo Roxy Bar.

La rassegna oltre al Teatro Ariston si svolge con esibizione di una parte dei gruppi concorrenti anche in Piazza Bresca dalle 19 a mezzanotte. Venerdì 16 ci sarà alle 21 la finale con elezione del gruppo vincitori. L’acceso alla manifestazione nel teatro Ariston è aperta e gratuita a tutti coloro che vorranno partecipare.

“Il 15 saranno distribuiti per la città, gadget e inviti per partecipare alla manifestazione. Si ringrazia il concessionario Fiat per la provincia diImperia Auto3 SPA. L’evento è realizzato anche grazie ai locali Big e 21Bistrot di piazza Bresca in collaborazione con l’associazione no-profit SanremoViVa” – fanno sapere gli organizzatori.