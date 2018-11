Sanremo, il Coro Filarmonico Musica Nova fa le prove all’ospedale civile

Sanremo. Il Coro Filarmonico Musica Nova ringrazia il dott. Franco Martini, direttore della S.C. di Medicina e il rev.do don Giuseppe Puglisi, cappellano dell’Ospedale Civile di Sanremo per la disponibilità ad ospitare i coristi presso la Cappella ospedaliera, il 1° novembre, alle 20,30, nella preparazione finale del Requiem di Mozart che sarà eseguito sabato 3 novembre presso la chiesa di Santo Stefano a Sanremo, come momento conclusivo dei “Cento dalla vittoria” .

“Cogliamo con gioia l’iniziativa che ci vede per la prima volta in una nuova cornice con una duplice valenza:

– consentire al Coro la prova definitiva del Requiem di Mozart sotto la Direzione del Maestro Paolo Caravati al cui lavoro infaticabile e carisma deve certamente il possesso sicuro della Messa di Mozart;

– rendere onore a tutti i defunti nei giorni a loro dedicati; i nostri fiori , ceri accesi e preghiere si fanno musica e canto anche nei giorni della mestizia e in un luogo di cura e speranza per quanti potranno partecipare” – dice il coro.