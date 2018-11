Sanremo, il Consiglio comunale vota per l’introduzione della tassa di soggiorno

Sanremo. Ci sarà anche l’introduzione dell’imposta di soggiorno (a partire dal 2019) tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. Questo è dunque l’ultimo passo necessario prima della sua entrata in vigore.

E’di oggi la sua introduzione nell’Odg, che si va ad aggiungere ad un altro argomento importante come quello della discussione in merito alla riapertura dell’ex Tribunale.

L’assise è convocata in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune per il giorno martedì 13 novembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19,30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24

ECCO I PUNTI DELL’ODG

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno.

2) approvazione verbali della seduta precedente del 09.10.2018 dal n. 69 al n. 75.

3) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio ragioneria bilancio consolidato gruppo Comune di Sanremo esercizio 2017. approvazione. (si propone immediatamente eseguibile)

4) settore segretario generale – servizio segreteria e organi istituzionali “Coordinamento nazionale per la difesa della giustizia di prossimità ” – adesione (si propone immediatamente eseguibile)

5) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia privata variazione superficie di riferimento per il contributo di costruzione (si propone immediatamente eseguibile)

6) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio tributi istituzione ed applicazione a partire dall’anno 2019 dell’imposta di soggiorno approvazione regolamento. (si propone immediatamente eseguibile).