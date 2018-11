Sanremo, il Comune batte cassa alla Provincia: 300mila euro per la variante alla discarica

Sanremo. Trecentomila euro per aver accettato di dare una variante all’allora nascente lotto 6 di discarica.

E’ quanto il Comune chiede alla Provincia a fronte di un impegno che la stessa si era assunta quando, per un problema inatteso di sversamento del percolato, si era reso necessario mettere mano al progetto del lotto 6 per costruire un tubo di raccolta dei liquami.

Palazzo Bellevue infatti aveva accettato di concedere la variante solo in cambio di un riconoscimento economico per il disagio sopportato dal proprio territorio, attraversato da una condotta di scarico del percolato che in origine non doveva esserci.

A battere cassa nell’assemblea dei sindaci prevista per domani pomeriggio andrà l’assessore all’ambiente Eugenio Nocita, il quale presenzierà al posto del sindaco Biancheri per chiedere ai colleghi del comprensorio di mantenere l’impegno preso.

I lotti di discarica di Collette Ozotto sono condivisi da Sanremo con la confinante Taggia, ma a causa di esigenze progettuali, il tubo finì per essere realizzato dal lato matuziano.