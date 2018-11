Sanremo, i consigli dell’Amaie per la protezione dei contatori idrici

Sanremo. Approssimandosi la stagione invernale, AMAIE spa rammenta ai propri utenti del servizio acquedotto la necessità di adottare alcuni accorgimenti minimali per mantenere in perfetta efficienza i contatori idrici ed evitare le ripercussioni del gelo, che possono determinare danni alle strutture o interruzioni dell’erogazione di acqua. L’azienda ricorda inoltre che il regolamento del servizio idrico indica l’utente come responsabile della corretta custodia del contatore di competenza.

Ricordano che “L’impianto deve essere collocato nell’interno dello stabile o locale servito entro una nicchia, cassetta od altro riparo e, comunque, in sito non esposto al gelo e di agevole accesso per il personale incaricato dall’AMAIE delle verifiche e delle manutenzioni.

Nell’impossibilita tecnica di adottare una protezione come suggerito, AMAIE spa consiglia, quale protezione alternativa, di avvolgere abbondantemente il contatore con materiale isolante che assicuri comunque una certa protezione: si consiglia di non utilizzare plastica o nylon. Questo genere di protezione deve essere rimossa dal vano alloggiamento contatore al termine della stagione invernale.

Qualora si riscontri una rottura del contatore, e necessario contattare AMAIE spa chiamando il numero verde 800 331331 così da attivare la procedura di riparazione o sostituzione”.