Sanremo, i carabinieri arrestano spacciatore e due ladri colti sul fatto

Sanremo. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio concentrandosi principalmente nelle aree considerate maggiormente sensibili ai fenomeni dello spaccio e dell’occupazione abusiva di immobili nel centro matuziano.

Cosi, nella mattinata di sabato, militari in borghese del Nucleo Operativo hanno osservato i movimenti di piazza Colombo, individuando un certo movimento di individui noti come di tossicodipendenti proprio nei pressi del “solettone”. Agli occhi dei militari non è sfuggito il contatto tra un italiano – noto come assuntore di stupefacenti – ed un pusher tunisino, (G.M. classe 82), senza fissa dimora: i due hanno usato una normalissima “stretta di mano” per la cessione dello stupefacente.

Una volta che al “saluto” è seguita la cessione di banconote al maghrebino, i carabinieri hanno bloccato l’acquirente che, in possesso di una dose di eroina, è stato segnalato alla Prefettura di Imperia. Lo spacciatore, condotto presso il Comando Compagnia è stato trovato in possesso di ulteriori due dosi di hashish ed una banconota da venti euro, provento dell’attività di spaccio.

Contestualmente, i carabinieri della Radiomobile, che nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli ed i passaggi all’imbocco della Pigna, sono intervenuti nella zona su richiesta di un residente, che aveva allertato il 112 NUE poiché si era trovato di fronte alla porta scassinata del proprio appartamento. I militari, accedendo all’abitazione, hanno identificato A.S. classe 2000 e N.H., classe 98, già noti alle Forze dell’Ordine, trovati in camera da letto. Accertata l’effrazione ed il danneggiamento della porta di ingresso, i due sono stati arrestati con l’accusa di violazione di domicilio aggravata. Nella mattinata i tre arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo.