Sanremo, gli alunni della “Rubino” ambasciatori della lettura alla libreria Mondadori

105 volte grazie! Per i sei giorni “speciali” di Libriamoci, dedicati alla lettura, l’esperienza più, più, più inaspettata è stata quella che ha nominato parecchi bambini della nostra scuola ambasciatori del “Rubino” presso la libreria Mondadori.

Lì, abbiamo dolcemente invitato molti clienti e anche i passanti per strada a donare un libro alla nostra biblioteca, perché di libri ne abbiamo moltissimi ma… non sono mai troppi.

Risultato finale: i complimenti della Mondadori per il lavoro di persuasione che ha fatto acquistare a perfetti sconosciuti 105 libri per la nostra super biblioteca del Rubino.

Siamo soddisfatti per l’esperienza, per il risultato e cogliamo l’occasione per ringraziare, attraverso la nostra rubrica #Rubinogazette, la maestra Marta che si è impegnata un “sacco” , la Mondadori che ci ha accettato come “venditori occasionali”, le nostre mamme che ci hanno permesso di fare un’esperienza unica, tutti i maestri del Rubino che hanno aderito a questa iniziativa , ma ancora di più tutti voi cari lettori che avete contributo con il vostro acquisto.

Per finire un bel diploma per tutti che ci ricorderà di partecipare a Lirbiamoci anche il prossimo anno perché i ragazzi del Rubino, ormai esperti, non potranno mancare.

Alla prossima!

I ragazzi della Rubino