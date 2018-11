Sanremo Giovani, ecco i 69 artisti che sognano il palco dell’Ariston

Sanremo. Ieri, nella sede di via Asiago di Rai Radio a Roma, la Commissione musicale di Sanremo Giovani presieduta da Claudio Baglioni ha iniziato a valutare i 69 artisti che ambiscono a sfidarsi a dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò.

Di questi soltanto 24 approderanno alla neonata manifestazione che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, dal 17 al 19 nel tardo pomeriggio (dalle 17.45), con la conduzione del cantautore e conduttore radiofonico Luca Barbarossa, e il 20 e il 21 in prima serata, con la presentazione della “strana coppia” Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Durante queste ultime serate saranno selezionate le due giovani promesse che si esibiranno a febbraio alla 69esima edizione del Festival in un’unica categoria insieme ai 22 Big.

Provenienti da ogni regione d’Italia e non solo (Abruzzo, 16; Basilicata, 3; Calabria, 30; Campania, 77; Emilia Romagna, 46; Friuli Venezia Giulia, 3; Lazio, 140; Liguria, 14; Lombardia, 67; Marche, 16; Molise, 4; Piemonte, 32; Puglia, 54; Sardegna, 6; Sicilia, 63; Toscana, 47; Trentino, 6; Umbria, 11; Veneto, 23. Dall’estero si sono iscritti in 19), ecco i loro nomi:

Albert, Andrea Vigentini, Andrea Biagioni, Argento, Banda Rulli Frulli, Cannella, Chiara Scalisi, Cimini, Ciuffi Rossi, Cobalto, Cordio, Cristiano Turrini, Davd, Diego Conti, Easy Funk, Ego, Einar, Fabio De Vincente, Federica Abbate, Federico Angelucci, Federico Baroni, Filo Vals, Flo, Fm 93, Forlenzo, Fosco17, Frances Alina, Giacomo Voli, Giada D’Auria, Giulia Mutti, Icaro, Jole, La Rua, La Zero, Laura Ciriaco, Laurino, Le Larve, Le Ore, Lelio Morra, Liberementi, Libero, Lilian More, Loomy, Luce, Mahmood, Maria (Vincitore Festival di Castrocaro 2018), Marte Marasco, Maryam Tancredi, Michele Merlo, Miriam Masala, Molla, Morgan Ics, Nico Arezzo, Nomercy Blake, Nyvinne, Orler, Raphael, Rasmo & Jsnow, Ros, Sarah Dietrich, Seba, Symo, Tr3ntan9ve, Valentina Astolfi, Valentina Tioli, Vittorio Sisto, Wepro, Ylenia Lucisano, Zic, oltreché Lelio Morra e Laurino (in sostituzione di Giacomo Eva, ritiratosi per motivi personali, e Samuel Pietrasanta, il cui brano non è in possesso dei requisiti richiesti).

A contendersi i due posti per Sanremo 2019 ci sono anche gli otto vincitori di Area Sanremo proclamati lo scorso sabato (Sisma, Pietro Peloso, Antony e Vittorio Conte, Rosanna Altieri, Gianluca Giannoria Malavoglia, Elena Pardini, Giulia Vestri, Giovanni Segreti Brunno), ascoltati i quali, dopo il 27 novembre la Commissione musicale svelerà i nomi dei 24 che andranno a Sanremo Giovani.