Sanremo, Fidas in piazza per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo

Sanremo. Sabato 10 novembre la Fidas di Sanremo è presente per la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo (ADMO) dalle 7.30 alle 10 in Via Manzoni n° 39 e dalle 10 alle 12 con l’autoemoteca attrezzata davanti al Cinema Centrale dove sarà possibile effettuare il prelievo di sangue per la tipizzazione di 1° livello.

“Il nostro personale sanitario è a disposizione per fornire informazioni a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni ed è interessato a diventare donatore di midollo osseo. Vi aspettiamo!” – afferma la Fidas.