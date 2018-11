Sanremo. Un grosso esemplare di fagiano maschio è stato ritrovato stamane verso le 8 in centro città. Sembra fosse ferito e si era rifugiato nell’ingresso di un’agenzia immobiliare nei pressi di piazza Colombo. Il proprietario dell’attività ha subito avvertito i carabinieri forestali.

Ma tra la telefonata e l’arrivo dei militari, un cane di grossa taglia ha aggredito il volatile che si è dato alla fuga in direzione solettone. Da quel momento in poi, nonostante le ricerche, del pennuto non si hanno più notizie.