Sanremo, entro il fine settimana dell’8 dicembre si accendono le luminarie natalizie

Sanremo. Si è tenuta stamattina l’apertura delle buste per il bando di gara delle luminarie natalizie. Ad aggiudicarsi l’appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata la ditta Tatì Creations Srl.

Le luminarie natalizie saranno accese entro il fine settimana dell’8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata. Grazie all’incremento del finanziamento dedicato quest’anno alle luminarie da parte del Comune di Sanremo e del Casinò, si riusciranno a portare nuovi elementi di arredo a tema natalizio, alcuni anche di notevole effetto scenico, e ulteriori luminarie in alcune zone che l’anno scorso ne erano sprovviste.

Sono inoltre in via di definizione da parte dell’ufficio Turismo diverse iniziative che andranno a comporre il calendario di eventi delle festività natalizie, che sarà prossimamente comunicato in forma dettagliata.