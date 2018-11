Sanremo, duo israelo-marocchino a processo per spaccio

Sanremo. Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un tunisino ed un cittadino israeliano, entrambi già gravati da precedenti specifici.

I due sono stati notati da un carabiniere libero dal servizio mentre viaggiavano a bordo di un veicolo con targa francese, condotto da una ragazza: per questo motivo il militare, insospettitosi, ha pedinato il veicolo, informando immediatamente una delle pattuglie in circuito, che ha provveduto a fermarlo.

I due, alla vista dei militari in uniforme, hanno tentato di disfarsi dello stupefacente (una pietra di eroina di circa 2 grammi), sbriciolandola sulla tappezzeria dell’auto ed hanno dato una dose da un grammo alla ragazza, affinché la nascondesse.

I militari, scorgendo l’operazione, hanno comunque sottoposto la coppia a perquisizione – anche domiciliare – e sono stati trovati in possesso di un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contante di 1.535 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

La ragazza, residente in Francia, è stata segnalata alla Prefettura di Imperia quale assuntrice, mentre i due sono stati giudicati stamattina con rito direttissimo.