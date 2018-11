Sanremo, domenica 18 novembre raccolta sangue e reclutamento nuovi donatori di midollo osseo

Sanremo. Domenica 18 novembre dalle 8 alle 11.45 il gruppo FIDAS organizzerà l’abituale raccolta di sangue a Bussana e reclutamento nuovi donatori di midollo osseo.

Insieme alla consueta raccolta di sangue si effettuerà il reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo sul territorio a cura di FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue) e ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).

Anche Bussana scende in campo per aiutare il piccolo Alessandro Maria e tutte le persone che, come lui, che attendono un donatore compatibile per sperare di sopravvivere. L’autoemoteca sarà allestita in piazza dalle 8.00 alle 11.45 dove sarà possibile eseguire, oltre che la donazione di sangue, il prelievo preliminare per la donazione di midollo.

Chiediamo quindi a tutte le persone in buona salute, con un’età compresa tra i 18 e 35 anni e che pesino più di 50 kg, di sottoporsi ad un semplice prelievo ematico per eseguire la tipizzazione delle cellule staminali ed essere inseriti nel Registro Nazione dei Donatori di Midollo Osseo. Non è necessario essere a digiuno.

Il centro FIDAS è stato recentemente autorizzato come polo di reclutamento di primo livello.

Medici ed infermieri saranno lieti di accogliere tutti coloro che anche per la prima volta vorranno donare il sangue, non solo, ma sarà possibile entrare nella banca dati dei Donatori di Midollo Osseo con un semplice prelievo di sangue.

Per info contattare i centri FIDAS:

FIDAS IMPERIA Via Don Abbo il Santo, 12, 18100 Imperia IM 0183 296395

FIDAS SANREMO Via Alessandro Manzoni, 39, 18038 Sanremo IM 0184 576385

FIDAS VENTIMIGLIA Via Brigate Partigiane, 20, 18039 Ventimiglia IM 0184 235279