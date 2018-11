Sanremo, disabile rapinato in pieno centro da due stranieri. Arrestati dalla Polmunicipale

Sanremo. Due giovani stranieri, un uomo e una donna, hanno rapinato un disabile in carrozzina in via Manzoni. E’ successo nella tarda mattinata. Ad avvicinare il disabile è stata la donna, che ha letteralmente strappato un orologio di valore, un Rolex, dal polso dell’uomo, causandogli tra l’altro una ferita che ha richiesto medicazioni in pronto soccorso.

La donna è poi fuggita con il bottino. Ad attenderla, a bordo di un’auto, il suo complice. I due malviventi sono stati però intercettati in piazza Colombo da una pattuglia della polizia locale che ha li ha fermati poco dopo e arrestati.

Accompagnati in comando, i due malviventi sono ora a disposizione della Procura.