Sanremo, Delia Buonuomo, Aldo Bronda e l’associazione Rock in the Casbah scelti per il Premio Adler 2018

Sanremo. A dieci anni dalla morte del sanremese Enrico Adler, figura storica dell’impegno verso i più deboli, anche quest’anno verranno consegnati i premi a Lui dedicati nel rispetto dei valori che hanno sempre segnato la sua vita.

Nel pomeriggio di sabato 1 dicembre, alle 17, verranno assegnate le opere d’arte che rappresentano il premio. Premio istituito quattro anni fa, in suo ricordo. Ogni anno i componenti del gruppo Biblioteca Adler scelgono persone o gruppi di persone che interpretino nel modo migliore le sensibilità di Enrico.

L’occasione della consegna è, e vuole essere, anche un momento di incontro di tutte le persone che si richiamano a quell’universo di valori attenti alle necessità di chi appartiene ai più deboli: esseri umani ed esseri animali.

Quest’anno sono stati scelti:

– Delia Buonuomo titolare del bar Hobbit di Ventimiglia: donna che ha saputo mettere davanti a tutto l’umanità a favore dei perseguitati.

– Aldo Bronda: figura storica della tutela e dei diritti di chi appartiene al mondo dei non agiati.

- L’associazione Rock in the Casbah che ha dato un contributo unico per la cultura nella città vecchia di Sanremo.

La consegna avverrà nel pomeriggio di sabato 1 dicembre presso la sede del Club Tenco (ex deposito merci della vecchia stazione di Sanremo). Il programma prevede oltre alla presentazione delle motivazioni dei premiati interventi musicali del gruppo “Gli Occulto” (musica progressiva anni 70) e del cantautore Alessio Lega ospite quest’anno della rassegna della canzone d’autore e premio Tenco 2004 insieme al fisarmonicista Davide Giromini. Chiunque volesse è invitato a partecipare.