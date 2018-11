Sanremo, controllo per il ponte di Ognissanti: carabinieri arrestano pregiudicati

Sanremo. Nel ponte di Ognissanti – durante il quale generalmente aumenta l’affluenza di persone sia in città che nei piccoli paesi – i carabinieri della locale Compagnia di hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità predatoria arrestando 3 pregiudicati e denunciandone altrettanti.

I militari del Nucleo Operativo hanno infatti arrestato H.M., tunisino classe 76, in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso il mese scorso dal Tribunale di Grosseto. Doveva scontare la pena di 6 mesi per il reato di furto aggravato. L’uomo è stato rintracciato all’esterno di un supermercato in Valle Armea.

Contestualmente, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato B.R., sanremese classe 79, che dovrà scontare la pena di 8 mesi per il reato di furto aggravato commesso nel febbraio scorso, mentre i militari della Stazione di Taggia hanno arrestato A.S., sanremese classe 78, che dovrà scontare 6 mesi di reclusione.

Nell’ambito del medesimo servizio, i Carabinieri della Radiomobile hanno deferito in stato libertà F.N.E. e M.M. algerini classe 95, senza fissa dimora, incensurati, nonché S.S., marocchina classe 81 residente a Sanremo poiché nel pomeriggio del 1° novembre hanno tentato di asportare rispettivamente da un supermercato del centro e da un negozio di Taggia, rispettivamente generi alimentari vestiario per un valore complessivo di 350 Euro, occultandoli interno propri zaini. La donna, in particolare, aveva manomesso il dispositivo antitaccheggio ma è stata fermata dagli addetti alla sicurezza del negozio. La refurtiva è stata quindi restituita agli aventi diritto.