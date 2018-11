Sanremo. Una cena di gala dal sapore rétro si è tenuta sabato sera scorso al Royal Hotel.

In occasione delle celebrazioni per il centenario dalla vittoria italiana nella Grande Guerra, sabato sera scorso il comitato dei “100 dalla vittoria” ha organizzato al ristorante del cinque stelle di Sanremo un evento gourmet con balli in costume e musiche tipiche dei primi anni del Novecento.

di 14 Galleria fotografica Sanremo, cena di gala "100 dalla vittoria" al Royal









Folta la partecipazioni di autorità locali e referenti delle diverse associazioni cittadine.